Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO

Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto al Rigenerate Care Torino, l’evento dedicato alla sostenibilità, alla salute e alla rigenerazione urbana. Ecco un estratto delle parole raccolte da Juventusnews24:

SERIE A – «Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Questo comporta ad avere difficolta a raggiungere il traguardo della Champions e la Juve rientra in questo gruppo. Non sarà una stagione semplice, tante squadre se la giocheranno fino all’ultimo ma serve equilibrio»

TUDOR – «Da tifoso mi auguro sia la persona giusta, ad oggi è lui l’allenatore. Bisogna dargli fiducia e stare vicino alla squadra sperando possa trovare la soluzione il prima possibile. Credo che cerca di aiutare la squadra e la sua posizione, ma la Juve non deve mai trovare alibi. Deve solo trovare la sua strada e fare come l’altra sera a Madrid. Mi auguro che quella reazione lì diventi qualcosa di concreto partita dopo partita»

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA A MARCHISIO SU JUVENTUSNEWS24