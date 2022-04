Marchisio: «Dirigente? nei prossimi anni valuterò tutte le opzioni»

Claudio Marchisio ha parlato della stagione della Juve: «La Juventus ha buttato via il campionato, ma era partita male»

Claudio Marchisio è intervenuto alla festa del Foglio e ha parlato della stagione della Juventus e di un suo futuro da dirigente. Le dichiarazioni:

«Per come abbiamo visto negli ultimi mesi penso che la Juventus abbia un po’ buttato via il campionato, ma c’è anche da dire che era partita molto male ed ha dovuto recuperare. Ha anche avuto infortuni importanti, su tutti quello di Chiesa, Ronaldo è andato via all’inizio dell’anno. E’ comunque riuscita a riprendere un percorso perché fino a pochi mesi fa c’era davvero il rischio di restare fuori dalla Champions. Ora invece è ad un passo ed ha la finale di Coppa Italia da giocare, ha recuperato il terreno che ha perso. Ha una base solida e forte per competere anche in Europa, bisogna solo migliorare qualcosa. Il mio essere juventino non deve essere per forza legato ad un ruolo dirigenziale, nei prossimi anni valuterò tutte le opzioni»