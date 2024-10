Marchetti: «Baroni ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore. La Lazio ha fatto un mercato intelligente»

Le parole del giornalista, Luca Marchetti, sull’andamento della Lazio di Baroni

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole sulla Lazio:

PAROLE– «Baroni ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore, ha fatto diversi miracoli come l’ultimo a Verona dove ha allenato due squadre in dodici mesi. Ora alla Lazio ha una squadra di maggiore qualità, è finito il ciclo precedente e la Lazio ha fatto un mercato intelligente. Si sta rinascendo con una nuova Lazio, c’è stato il ricambio generazionale. Zaccagni è il capitano, Dia e Castellanos stanno facendo benissimo in attacco, Tavares è la rivelazione di questo campionato. La Lazio è riuscita ad archiviare quello storico composto da Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. È una squadra da non sottovalutare la Lazio ».