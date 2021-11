Marchetti: «Dichiarazioni di Sarri fuori luogo»

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle parole di Sarri dopo la sconfitta con la Juve, a TMW Radio

Marchetti ha commentato le parole espresse da Maurizio Sarri nel post partita contro la Juventus, in merito ai dubbi episodi arbitrali che hanno caratterizzato l’andamento di tutta la partita. Ecco le parole del giornalista a TMW Radio:

«Trovo le uscite del tecnico della Lazio assolutamente fuoriluogo, ma non tanto per gli episodi arbitrali, tanto per il poco rispetto mostrato nei confronti della tifoseria bianconera. Sono sicuro che avesse il dente avvelenato, e stia rosicando perché battere la Juventus sarebbe stato importante sia per la squadre che per il suo orgoglio, visto come è stato liquidato da Agnelli e soci. Ci sta il fatto che lui creda che sia stato assegnato un rigorino, anche se credo che l’errore più grande non sia stato rendersi immediatamente conto del contatto fra Cataldi e Morata. Sarri è unico perché è sempre sincero e schietto, e per questo spesso viene frainteso».