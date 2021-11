Moviola Lazio-Juventus, DI Bello non convince: c’era il primo rigore?

Moviola Lazio-Juventus: l’arbitraggio di Di Bello non ha convinto del tutto, soprattutto in alcuni episodi

L’arbitraggio di Di Bello è stato uno dei principali argomenti di discussione nel post partita di Lazio-Juventus. Il fischietto non ha convinto, soprattutto in alcuni episodi. Nel post partita Sarri ha polemizzato per il primo rigore, ma, stando alla moviola de Il Corriere dello Sport, il fischio sarebbe dovuto arrivare già senza l’aiuto del Var. Pochi dubbi anche sul secondo penalty, ma la Lazio protesta per un contatto De Ligt-Muriqi, da cui nasce l’azione. Di Bello l’ha valutato come non falloso.

La sensazione però è che il direttore di gara non sia stato in grado di tenere la gara in pugno, dando vita a numerose proteste anche nei piccoli episodi. Ed è questo alla fine che pesa sulla valutazione finale e generale. E quest’ultima non può essere sufficiente.