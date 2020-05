Ripresa allenamenti, Marchegiani: «La vera ripartenza sarà il 18 maggio»

Luca Marchegiani, opinionista di Sky Calcio Club, ha espresso la propria opinione in merito alla ripresa della Serie A e degli allenamenti

Lo storico portiere della Lazio, Luca Marchegiani, nella trasmissione Sky Calcio Club, di cui è opinionista, ha detto la sua riguardo la ripresa della Serie A e degli allenamenti. Ecco le sue parole:

«Chiaro che questo periodo sarà di attesa, in cui i calciatori saranno messi nelle condizioni di «riatletizzarsi», ma il vero scoglio secondo me sarà il 18, quando si spera potranno tornare ad allenarsi tutti. Il calcio è uno sport di squadra, non ce lo dimentichiamo. Questa è una finta ripartenza, una prova».