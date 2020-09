Marchegiani: «Lazio tra le prime quattro, le altre non si sono rinforzate»

Le parole di Marchegiani, ex portiere della Lazio, sulla stagione che giocherà la squadra di mister Inzaghi

Luca Marchegiani ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della stagione che attende la Lazio. Queste le parole dell’ex portiere.

«Lazio tra le prime quattro? Io credo di sì. La squadra è rimasta la stessa, con qualche nuovo innesto. Non mi sembra che le concorrenti si siano rinforzate in maniera clamorosa, anche loro sono più o meno uguali, quindi ritengo che la Lazio possa lottare per i primi quattro posti. Sono rimasti i big e questa è la garanzia più importante. Anche perché sono sicuro che i vari Immobile, Luis Alberto e Milinkovic non avranno problemi a riproporsi sugli stessi livelli della scorsa stagione».