Maradona, il saluto “argentino” di Correa: «Hasta siempre Diego. Sarai eterno»

Joaquín Correa ha dato il suo addio tramite social a Diego Armando Maradona

«Hasta siempre Diego. Sarai eterno». Con queste parole, Joaquín Correa ha voluto salutare “El Pibe de Oro”, Diego Armando Maradona. L’ex fuoriclasse della Nazionale dell’Argentina è considerato in patria come una sorta di divinità calcistica. Normale che per un giocatore come Correa, il quale ha potuto indossare la maglia dell’Albiceleste, senta ancor di più la scomparsa del numero 10 per eccellenza.