Manfredonia: «Quando mi accorsi di Tonali lo consigliai a Piscedda»

Lionello Manfredonia, ex giocatore della Lazio, fu uno dei primi ad accorgersi del talento di Sandro Tonali e lo ha raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

«Ai miei tempi facevo giocare Tonali con i ragazzi del ’99, nonostante fosse nato nel 2000. In molti erano scettici, anche l’allenatore degli Allievi. Ricordo che una volta stavamo perdendo per 2-0 e dopo aver accorciato le distanze si ruppe il naso. Nonostante ciò rimase in campo e segnò, addirittura di testa, la rete del 3-2 in rimonta. Quel giorno dimostrò di avere tutte le carte in regola per fare strada. Chi si occupava delle giovanili dell’Italia non l’aveva ancora notato. Così contattai Piscedda, mio compagno di squadra ai tempi della Lazio, e gli suggerii di convocarlo. Accettò e con lui giocò, e vinse, il torneo Caput Mundi. Tonali ricevette il premio come miglior giocatore e da quel momento fu tutto in discesa. Non credo però che sia molto simile a Pirlo. Più che un regista lo vedo come una mezzala».