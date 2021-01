Mandzukic Milan, possibile colpo a sorpresa per i rossoneri

Possibile colpo a sorpresa per il Milan. I rossoneri potrebbero ingaggiare Mario Mandzukic come vice-Ibrahimovic

Mandzukic potrebbe far ritorno in Serie A. Dopo aver concluso la sua esperienza negli Emirati, il centravanti temporaneamente si è fermato, in cerca di una nuova squadra. Ora l’ex Juve potrebbe approdare al Milan, come spiega Tuttosport.

Due giorni fa l’agente del croato, Giovanni Branchini, era nella sede rossonera per trattare il proprio assistito con la dirigenza. Il croato resterebbe a Milanello per sei mesi, con possibilità di rinnovare per la prossima stagione.