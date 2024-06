Mandas Lazio, lo SCENARIO lascia di stucco! La strategia di Lotito e Fabiani GETTA nel panico i tifosi

Mandas-Lazio, lo scenario lascia di stucco! Lotito e Fabiani potrebbero sacrificarlo per rimpolpare il budget per i colpi in entrata

Resta in bilico il futuro di Mandas nell’attuale calciomercato Lazio. Come riporta Il Messaggero infatti, Lotito e Fabiani starebbero pensando di sacrificare il portiere greco per rimpolpare il budget per i colpi in entrata, al momento fermo ai 20 milioni di euro derivanti dalla qualificazione all’Europa League.

I biancocelesti hanno rifiutato un’offerta da 12 milioni (tra prestito e riscatto obbligatorio) da parte del Manchester City. Un rilancio a 18 milioni complessivi porterebbe la Lazio a concedere il via libera alla partenza.