Mancini: «Per migliorare e restare in alto dobbiamo crescere ancora»

Dopo il pari contro l’Inter, la Roma comincia a pensare al derby. Dopo la sfida, a Roma Tv, ha parlato Mancini.

«Contro Napoli e Atalanta avevamo fatto partite bruttissime, avevamo parlato tra di noi e con il mister. Si possono commettere errori, ma non si possono ripetere, altrimenti non si è intelligenti. Come ho già detto, giochiamo ogni tre giorni ed è normale in un campionato così avere dei cali che magari con settimane diverse non ci sarebbero. Bisogna essere bravi quando abbassiamo l’intensità a concedere il meno possibile. I loro gol sono arrivati su episodi. Per migliorare e restare in alto in classifica bisogna crescere e non prendere quei gol. Poi il calcio regala emozioni, come il mio gol e si può sempre recuperare, pareggiare o vincere».