Mancini: «Cinque sostituzioni potranno essere un grande aiuto»

Mancini, le parole del tecnico della Nazionale in merito alla ripresa della Serie A e delle cinque sostituzioni

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini è stato ospite di un un seminario online organizzato dall’Assoallenatori della regione Calabria. Ecco le parole della guida della Nazionale azzurra riportate da cn24tv.it.

QUARANTENA – «Ho vissuto male il lockdown, spero che non si ripeta più una situazione del genere. La ripresa sarà problematica per tutti, soprattutto per gli allenatori che dovranno gestire partire ogni tre giorni. In tal senso, le cinque sostituzioni potranno essere di grande aiuto».

GIOVANI – «In Italia si lavora molto meglio sui ragazzi rispetto ai campionati esteri. Abbiamo molti giovani interessanti, con grandi margini di miglioramento spesso si preferiscono gli interessi della squadra, ma chi ha stoffa è destinato ad esplodere».