Mamma Mancini: «Lazio? Prima di tutto tifo Bologna e Sampdoria»

Marianna Puolo, mamma del ct della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato del suo tifo: ecco le dichiarazioni

Intervenuta ad Un giorno da Pecora su Radio 1, Marianna Puolo, mamma di Roberto Mancini, ha rilasciato alcune battute sul suo tifo per Bologna e Sampdoria e sulla sconfitta di ieri dell’Italia.

TIFO – «Prima di tutto tifo per il Bologna e poi per la Sampdoria, dopo per le squadre dove ha giocato mio figlio. La Lazio? Si ma non più di tanto».

SCONFITTA CON LA SPAGNA – «Non fa niente dopo 37 partite ci sta una sconfitta, dopo l’espulsione, che forse non c’era nemmeno tanto».