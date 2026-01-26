Maldini Lazio, scambio di documenti con l’Atalanta: le novità

Maldini Lazio, prestito con opzione di acquisto fissata a 14 milioni, accordo in chiusura previsto per oggi stesso! Le ultime sulla formazione capitolina

L’affare che porta Daniel Maldini alla Lazio è pronto a essere finalizzato. Come riportato da Fabrizio Romano su X, i dettagli dell’accordo con Atalanta prevedono un prestito con una tassa di 1 milione di euro, con un’opzione di acquisto fissata a 14 milioni di euro. La clausola non è obbligatoria, quindi la Lazio avrà la possibilità di esercitarla al termine della stagione.

.@OfficialSSLazio, scambio di documenti in corso con l’Atalanta per l’arrivo di Maldini. Domani le visite mediche — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2026

L’accordo è praticamente concluso e dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, con Maldini, giovane talento di grande prospettiva, che si prepara a trasferirsi nella capitale. La Lazio, sotto la guida di Maurizio Sarri, punta a rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore che può offrire qualità e versatilità.

Un’operazione che potrebbe rivelarsi un investimento importante per il futuro del club biancoceleste.

Gli aggiornamenti di Romano

Fabrizio romano, tramite X, ha dato ulteriori aggiornamenti:

“Lazio e Atalanta siglano l’accordo per Daniel Maldini in prestito iniziale con € clausola di riscatto da 14 milioni. Prossimi accertamenti medici non appena saranno stati scambiati e approvati i documenti, ieri sera Maldini ha detto sì alla Lazio”.

