Connect with us

Calciomercato

Maldini Lazio, scambio di documenti con l’Atalanta: le novità

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo924946
Cm Bergamo 03/01/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Roma / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Daniel Maldini-Zeki Celic

Maldini Lazio, prestito con opzione di acquisto fissata a 14 milioni, accordo in chiusura previsto per oggi stesso! Le ultime sulla formazione capitolina

L’affare che porta Daniel Maldini alla Lazio è pronto a essere finalizzato. Come riportato da Fabrizio Romano su X, i dettagli dell’accordo con Atalanta prevedono un prestito con una tassa di 1 milione di euro, con un’opzione di acquisto fissata a 14 milioni di euro. La clausola non è obbligatoria, quindi la Lazio avrà la possibilità di esercitarla al termine della stagione.

L’accordo è praticamente concluso e dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, con Maldini, giovane talento di grande prospettiva, che si prepara a trasferirsi nella capitale. La Lazio, sotto la guida di Maurizio Sarri, punta a rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore che può offrire qualità e versatilità.

Un’operazione che potrebbe rivelarsi un investimento importante per il futuro del club biancoceleste.

Gli aggiornamenti di Romano

Fabrizio romano, tramite X, ha dato ulteriori aggiornamenti:

“Lazio e Atalanta siglano l’accordo per Daniel Maldini in prestito iniziale con € clausola di riscatto da 14 milioni. Prossimi accertamenti medici non appena saranno stati scambiati e approvati i documenti, ieri sera Maldini ha detto sì alla Lazio”.

LEGGI ANCHE: Maldini Lazio, filtra ottimismo sull’affare! Si intende chiudere a brevissimo: le ultime

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×