Magro Lazio, ADDIO a sorpresa! LASCIA Formello, nuova avventura con... ULTIMISSIME

Magro-Lazio, addio a sorpresa: Fabiani piazza il portiere all’Hellas Verona. Nuova avventura, lascia Formello. Ultime

Una cessione in extremis per il calciomercato Lazio, che pochi minuti prima del gong finale della finestra estiva dei trasferimenti ha dovuto salutare a titolo definitivo il portiere ex Primavera, Federico Magro, all‘Hellas Verona.

Il contratto dell’estremo difensore classe 2005 è stato depositato dal club scaligero in Lega Calcio, con una mossa che ha consentito così di ufficializzarne l’acquisto in extremis.