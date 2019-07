Maglia Lazio, c’è attesa per la presentazione: ecco il video promo

Maglia Lazio, in attesa della presentazione di questa sera è stato pubblicato sui profili social del club il video promo

Maglia Lazio / Questa sera, presso la piazza Santa Giustina di Auronzo di Cadore, verrà presentata la seconda maglia della Lazio, quella da trasferta. Nei giorni scorsi, come anticipato, si erano diffuse alcune indiscrezioni che volevano la casacca color bianco con due bande verticali sul lato sinistro. Il video promo, pubblicato dallo stesso club sui propri profili social, sembra confermare le anticipazioni. L’attesa è praticamente finita: la maglia ‘away’ della Lazio non vede l’ora di essere presentata. Di seguito il video in questione: