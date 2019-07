Lazio, ad Auronzo la presentazione della rosa e della seconda maglia: l’appuntamento

Questa sera, ad Auronzo di Cadore, sarà svelata la seconda maglia della Lazio e verrà inoltre presentata la rosa

Le nuove divise della Lazio sono già in vendita, a mancare però è la seconda maglia. Questa sera, nella cornice di Piazza Santa Giustina ad Auronzo di Cadore, sarà svelata davanti ai tifosi. Per la prima volta, l’evento – come sottolinea il Corriere dello Sport – non sarà ospitato dal Pala Roller, ma sarà sotto il cielo delle Tre Cime di Lavaredo. L’appuntamento è per le 21, quando verrà inoltre presentata la rosa e sul palco salirà anche la Coppa Italia, vinta contro l’Atalanta lo scorso 15 maggio.