Maestrelli: «La Lazio del ’74 vicino a questa, come sento vicino Sarri». Le parole del figlio dell’ex allenatore biancoceleste

Il figlio dell’ex allenatore della Lazio, Massimo Maestrelli, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole:

PAROLE– «È un’emozione particolare perché è trascorso veramente tanto tempo. Cinquant’anni per qualsiasi persona sono difficili da spiegare. C’è tanto tanto affetto, stasera è una serata particolare. Ci sono tutti: tifosi, presidente, giocatori, rappresentanti della società e tutto questo mi inorgoglisce e mi fa sentire vicino papà. Similitudine tra la Lazio di papà e quella di adesso? Io penso che questa sia la strada da percorrere, la passione nasce grazie a queste serate. Vedo tanti ragazzi piccoli che fanno le foto con i giocatori. La passione va alimentata. Per quanto un padre possa spiegare al figlio la Lazio, questa è la strada migliore. In questo momento sento la Lazio del ’74 vicino a questa, come sento vicino Sarri anche caratterialmente a babbo »