Maddaloni: «La Lazio ha iniziato a entrare nei concetti di Sarri»

Nella trasmissione pomeridiana “Stadio Aperto” su TMW Radio, l’allenatore Massimiliano Maddaloni è intervenuto affrontando diverse tematiche, tra le quali le pretendenti allo scudetto. Ecco le sue parole:

«Napoli, Inter e Milan sono avanti rispetto a Roma, Juventus e Lazio, che in questo momento ha iniziato a entrare nei concetti di Sarri. Il Napoli è meno frenetico, più razionale rispetto al Napoli di Gattuso, che comunque non era in un contesto di tranquillità».