Pavanello (CEO Macron): «Rapporto con la Lazio ottimo, bene cambiare dopo 10 anni»

Gianluca Pavanello – CEO Macron, ex sponsor tecnico della Lazio – ha parlato ai microfoni di Radiosei per commentare la nuova collaborazione con Mizuno e ricordare il percorso fatto con la società biancoceleste. Le sue parole:

«Con la Lazio c’è stato un legame di dieci anni molto belli fatti di vittorie, coppe e piazzamenti importanti. È stato un percorso in cui ci siamo impegnati al massimo per realizzare prodotti belli e sostenibili. Noi siamo un’azienda radicata in Italia e ne andiamo fieri. La maglia bandiera è stata una bellissima rivisitazione. Il lancio ci fu nella seconda parte di una stagione che era iniziata male e finì in modo memorabile anche con il successo della Coppa Italia. Dopo un ciclo così importante, ci può stare un cambiamento. Il rapporto con la Lazio è rimasto ottimo e non possiamo escludere che un giorno si possa riprendere un discorso che oggi è finito».