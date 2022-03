Macedonia, Bardhi: «Dovremo fare attenzione a Immobile»

Il numero 10 della Macedonia del Nord Bardhi ha parlato in vista della partita contro l’Italia

Enis Bardhi, numero 10 della Macedonia del Nord, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato in vista della partita contro l’Italia menzionando anche Ciro Immobile.

LE PAROLE – «Ogni momento della partita sarà fondamentale. Per vincere serviranno lotta e intensità. E poi ci aiuteranno i nostri tifosi. Ognuno di noi è responsabile e sa come affrontare la partita. Non sentiremo pressioni. Credo nella mia squadra e so che tireremo fuori l’anima, mettendo tutto quello che possiamo in campo. Elmas è un giocatore importante. Ci mancherà, è ovvio, ma combatteremo anche senza di lui. Dovremo fare attenzione a Immobile, Insigne e Verratti. Penso possano essere i giocatori decisivi per l’Italia, anche se ce ne sono altri e non so se basterà fermare quei tre».