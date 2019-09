Lazio, Lulic: «Dovevamo gestire il vantaggio! Soliti errori che si stanno ripetendo…»

Senad Lulic, al termine della sconfitta della Lazio contro la Spal, ha analizzato il match ai microfoni della radio ufficiale

Brutta sconfitta per la Lazio al ‘Paolo Mazza’. I biancocelesti, reduci dalle belle prove contro Sampdoria e Roma, hanno perso 2-1 contro la Spal. A qualche minuto dal triplice fischio di Calvarese, Senad Lulic ha analizzato la gara ai microfoni della radio ufficiale: «Il mister ha detto una cosa giusta, non eravamo ordinati nel secondo tempo. Quando vai in vantaggio, devi essere più bravo a gestire il risultato. Non è la prima volta che succede, dobbiamo migliorare Queste lezioni si stanno ripetendo da un anno: quando andiamo in vantaggio, non riusciamo a gestirlo. Cinismo? L’importante è che ci siano occasioni da gol, stiamo creando molto. Non dobbiamo vincere tutte le partite 2,3,4 a 0, basta l’1-0. Questo è il nostro rammarico, potevamo vincere anche con solamente una rete di vantaggio. Dovevamo far girare più palla e far correre gli avversari, abbiamo fatto tutto il contrario. Cluj, Parma e Inter? Dopo una sconfitta, abbiamo dubito un’altra partita per dimenticare tutto. Abbiamo tante gare in pochi giorni, dovremo fare già giovedì una grande prestazione. Black-out? Nel primo tempo abbiamo giocato bene e siamo andati in vantaggio. Ogni tanto ci fermiamo, non continuiamo a giocare. Dobbiamo continuare fino al 90′, tante volte abbiamo regalato il primo o il secondo tempo».