Jordan Lukaku ha parlato a La Capitale del suo addio alla Lazio in estate e del rapporto con Simone Inzaghi. Le sue parole.

«Se fossi stato in forma, al 100% della condizione, sarei ancora alla Lazio. Ho ancora un anno di contratto, non so cosa succederà. Ho sempre avuto un buon rapporto con Simone Inzaghi. L’estate scorsa ho sentito ci fosse improvvisamente un atteggiamento diverso nei miei confronti. Il consiglio era trasferirmi al Watford, ma io non volevo»