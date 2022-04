Luka Romero, la Lazio è pronta a blindarlo: il rinnovo è già in agenda

Luka Romero strega tutti, ma la Lazio è pronta a blindarlo ed allontanare l’interesse del PSG: la situazione

Sarri dosa Luka Romero, ma le premesse per il futuro sono più che interessanti. Il talento argentino ha stregato tutti, Messi compreso, e la Lazio è pronta a blindarlo ed allontanare l’interesse del PSG.

Il ragazzo è legato ai colori biancocelesti fino al 2023, ma solo perchè essendo ancora minorenne non avrebbe potuto firmare un contratto a scadenza più lunga. A novembre compirà 18 anni e la società gli offrirà un quinquennale per continuare a farlo crescere. Come riporta il Corriere dello Sport, Luka Romero è valutato attualmente 20 milioni di euro.