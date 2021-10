Luiz Felipe, striscione per lui: «Il mio amico speciale»

Striscione per Luiz Felipe durante Lazio-Marsiglia: omaggio dei tifosi per il difensore brasiliano dei biancocelesti

Ieri, durante Lazio-Marsiglia, c’è stato l’occasione per salutare e per dedicare uno striscione a Luiz Felipe, che è stato tra l’altro tra i migliori in campo nel match contro la squadra transalpina.

«Luiz Felipe: sei il mio amico speciale», questo quanto apparso nei Distinti sud-est. Insomma, non solo un omaggio per Felipe Anderson, ma anche per il brasiliano, dopo quanto successo con Correa in Lazio-Inter.