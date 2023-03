Luiz Felipe: «L’espulsioni? In Italia è successo una volta sola»

Luiz Felipe, l’ex difensore della Lazio in occasione della maglia speciale del Betis Forever Green parla della questione espulsioni

Ai microfoni di Onda Betica, in occasione della presentazione della maglia speciale del Betis Forever Green ha parlato l’ex Lazio Luiz Felipe, il quale parla delle espulsioni e delle sue condizioni fisiche

ESPULSIONI – È una cosa che è già accaduta e non accadrà più. Ne ho già discusso con Pellegrini. In Italia ho avuto una sola espulsione in tante partite. Sto imparando

INFORTUNIO – Ho già iniziato a correre, a fare lavori di forza in palestra e la prossima settimana sarò con la squadra al mio rientro