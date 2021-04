Luiz Felipe, il rientro è vicino: «Manca poco» – FOTO

Luiz Felipe è sempre più vicino al rientro in campo. Ad aggiornare sulle sue condizioni è stato ancora una volta il brasiliano

Luiz Felipe è senza alcun dubbio il grande assente di queste ultime settimane in casa Lazio. Il rientro del brasiliano sembra però essere dietro l’angolo e sempre più vicino.

Il recupero del difensore dei biancocelesti sta procedendo per il meglio, anche perché lui ha davvero una grande voglia di tornare in campo. Ed ecco che il centrale verdeoro ha aggiornato tutti con un post sul suo profilo Instagram. Due scatti della gara contro il Napoli, accompagnati da una frase che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: «Manca poco». Inzaghi e tutti i tifosi laziali sperano che di tempo ne manchi davvero poco.