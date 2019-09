Luiz Felipe: «Le sconfitte servono a crescere. Cosa temo dell’Inter? Nulla…» – VIDEO

Al termine della vittoria della Lazio contro il Parma, Luiz Felipe ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Lazio Style Radio

Al termine della vittoria della Lazio contro il Parma, Luiz Felipe ha analizzato la performance dei suoi ai microfoni di Lazio Style Radio: «Preparazione? Abbiamo fatto quello che chiedeva il mister, una grande partita. Adesso dobbiamo riposare, che mercoledì abbiamo un’altra partita importante. Inter? Le sconfitte servono per crescere, capitano a tutte le squadre. Adesso non deve succedere più, adesso andiamo a San Siro per fare una grande prestazione. Pubblico? Questo è l’affetto che vogliamo sempre, oggi abbiamo messo tutto ed abbiamo vinto. Questo è l’importante! Avete studiato già un po’ l’Inter? Abbiamo due giorni per lavorarci, dobbiamo lavorare bene. L’importante è essere concentrati e dare tutto. Gervinho? Non era facile, questo è merito anche del mister, di Mario, di Max, con cui ho lavorato in settimana. Retropassaggio con Strakosha? Abbiamo parlato dopo, e abbiamo risolto. Cosa temi di più dell’Inter? Non temo nulla, anche loro devono essere attenti con noi. Giocheremo alla grande!».