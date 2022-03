Luiz Felipe, gli auguri di Correa sui social – FOTO

Per il compleanno di Luiz Felipe, anche l’ex biancoceleste Correa ha fatto gli auguri al difensore

Oggi Luiz Felipe compie 25 anni e sui social sono in tanti a fargli gli auguri. Tra questi c’è anche Joaquin Correa, ex attaccante della Lazio ora all’Inter, che tramite ha pubblicato una storia Instagram in compagni del difensore italo-brasiliano e il messaggio: «Auguri hermano mio».

Luiz Felipe e Correa sono stati protagonisti qualche mese del siparietto al termine di Lazio-Inter che portò alla squalifica del difensore biancoceleste.