Luis Alberto, per Sarri è già un pilastro: è la mezzala perfetta

In questi giorni di ritiro, Luis Alberto ha dimostrato di essere la mezzala perfetta per il gioco di Maurizio Sarri

In pochi avevano dubbi. Ma, dopo le polemiche per il ritardo, è stato il campo a parlare. Luis Alberto, fin dai primissimi allenamenti, ha dimostrato di essere la mezzala perfetta per il gioco di Sarri. A dimostrarlo è il fatto che, nelle amichevole estive, lo spagnolo sia già a quota sei gol.

Ed ecco che, come rivelato da Il Messaggero, il tecnico biancoceleste starebbe lavorando soprattutto sul suo carattere. Non a caso l’iberico appare sorridente, disponibile, tanto da stupire anche Lotito. Il buon Luis ha un patto con la società: nel caso in cui arrivasse un’offerta da circa 50 milioni il suo futuro potrebbe esser messo in discussione. Ma ora lo spagnolo sembra aver il biancoceleste cucito addosso. E ieri, come dimostrato sui social, si è persino sottoposto al vaccino, come il resto della squadra. Il connubio con Sarri pare dunque già fortissimo.