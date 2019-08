Luis Alberto è di nuovo ‘El Mago’, la Champions passa da lui: la Lazio lo blinda

Luis Alberto è tornato a brillare: per la Champions è necessario il suo apporto. La Lazio vuole blindarlo rinnovandogli il contratto

Luis Alberto è reduce da una stagione non ottimale. Lo spagnolo, l’anno scorso, non è riuscito a replicare le magie del campionato precedente. Qualche infortunio di troppo e lo spostamento di posizione a causa dell’arrivo di Correa, poi, ne hanno influenzato il rendimento. Tant’è che sono iniziate a rincorrersi, più veloci che mai, le voci di mercato che lo volevano vicino ad un ritorno in patria, con la maglia del Siviglia. Ad oggi, la situazione appare molto diversa. Nel ritiro di Auronzo, lo spagnolo ha dimostrato di sentirsi al centro del progetto biancoceleste e, soprattutto, ha preso consapevolezza di poter essere ancora il perno del gioco di Simone Inzaghi, da cui ha ricevuto stima incondizionata.

FUTURO – Le cinque reti siglate nelle amichevoli sono un segnale importante, indipendentemente dal valore dell’avversario. La Lazio non vuole privarsi del proprio ‘mago’. Ecco allora che, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza starebbe pensando di blindarlo rinnovandogli il contratto, attualmente con scadenza 2022. L’obiettivo è quello di portare la Lazio in Champions, i segnali ci sono: il raggiungimento del quarto posto non potrà che passare dai suoi piedi.