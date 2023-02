Luis Alberto tornato Mago con Sarri. Ma il merito è di… Lotito. Retroscena sul patron che si è impuntato ed ha avuto ragione

Come rivela Il Messaggero a ottobre Luis Alberto sembrava di nuovo pronto all’addio, aveva mollato dopo l’ennesimo litigio con Sarri a Bergamo. Non tollerava più la reclusione da comprimario, era mogio in allenamento, e il tecnico ne invoca ancora la cessione a gennaio. «Non lo vendo, Luis Alberto è fortissimo e va trovato un compromesso», replicava Lotito.

Invece il patron li ha messi insieme in un angolo, ha fatto il miracolo. Il feeling ora sembra davvero sbocciato, addirittura prima del nuovo anno. Da inizio dicembre, nel mini-ritiro turco, Luis Alberto ha il veleno. Stavolta le solite sirene dalla Liga (Cadice e Siviglia) non hanno sollevato alcun tormento in inverno: «Prima o poi tornerò a casa, ma sto bene alla Lazio».