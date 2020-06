Lazio, Luis Alberto sempre più al comando della squadra

Con l’imminente rinnovo contrattuale, Luis Alberto acquisterà più importanza all’interno del centrocampo della Lazio

Anche se sui social è arrivata la smentita della firma, Luis Alberto e la Lazio rimarranno comunque legati per altro tempo con il rinnovo del contratto fino al 2025.

Questo nuovo accordo, secondo La Gazzetta dello Sport, darà un nuovo ruolo allo spagnolo anche all’interno del campo: Inzaghi fino ad ora lo ha provato più vicino ad Immobile, ma all’occorrenza Magic Luis può fare anche il play (come già accaduto in passato). La polivalenza dello spagnolo può essere fondamentale per il proseguo della stagione e la centralità nel progetto gli conferirà maggiore sicurezza. Interno, play e trequartista: in qualsiasi posizione del campo sia, Luis Alberto farà sognare i tifosi con le sue magiche prodezze.