Lazio, Luis Alberto continua gli allenamenti anche a Pasqua FOTO

Il fantasista della Lazio continua la preparazione fisica anche durante la Pasqua e pubblica i risultati su Instagram

Per Luis Alberto mollare non è mai stata un’opzione: contro il Bologna era sofferente eppure ha sfornato un gol ed un assist decisivi per l’economia della partita.

Oggi, nonostante sia Pasqua, lo spagnolo ha deciso di allenarsi ugualmente per non perdere il ritmo acquisito. Niente corsa per il numero 10 biancoceleste, ma una bella nuotata in piscina per rinfrescarsi e tonificare i muscoli. Per arrivare a livelli top bisogna lavorare sodo anche quando gli altri riposano e Luis Alberto ha tutta la voglia di conquistarsi la scena con la maglia della Lazio.