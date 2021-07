Luis Alberto, oggi l’incontro con Sarri e i compagni: la situazione

Luis Alberto oggi incontrerà il nuovo allenatore Maurizio Sarri e i compagni di squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore

Una situazione molto delicata in casa Lazio quella che ha visto protagonista Luis Alberto. Il fantasista spagnolo, infatti, la scorsa settimana non si era presentato in Paideia per le visite mediche di rito insieme al resto della squadra e non aveva risposto alla convocazione per il ritiro di Auronzo di Cadore. Ieri sera è finalmente arrivato sulle Dolomiti ed oggi incontrerà il nuovo allenatore Maurizio Sarri e i suoi compagni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 10 avrebbe già chiesto la cessione al presidente Lotito, ma al momento non sono ancora arrivate proposte soddisfacenti per la società, che chiede intorno ai 60 milioni di euro. Dunque, si cercherà di ricucire i rapporti tra le parti: al Mago è stata comminata una multa ed oggi cercherà di dare spiegazioni all’allenatore e al resto della squadra.