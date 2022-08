Luis Alberto e la pace con Sarri: il duo è pronto a ripartire

Dopo le incomprensioni estive, Sarri e Luis Alberto hanno chiarito le proprie posizioni: il Mago spagnolo è pronto a ripartire

Nonostante il desiderio di tornare in Spagna, e più precisamente al Siviglia, il futuro di Luis Alberto sarà ancora alla Lazio come confermato dallo stesso Tare nel pre-partita della gara contro il Bologna. Come riferisce il Corriere dello Sport, il Mago ha avuto uno schietto confronto con Sarri in cui sono state chiarite le posizioni di entrambi.

La coppia è pronta a ripartire per il bene della Lazio nonostante quest’anno la concorrenza sia decisamente più elevata con l’arrivo di Vecino e la conferma di Basic, molto considerato dal tecnico e sacrificato domenica solo per l’espulsione di Maximiano. Il Comandante ha in mente due diversi assetti in mezzo al campo in base alle caratteristiche degli avversari: Luis Alberto è pronto a calarsi nella parte.