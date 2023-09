Luis Alberto: «Senza Milinkovic devo fare per due. Non mi sono liberato di lui»

Luis Alberto è tornato a parlare del suo ex compagno di squadra Sergej Milinković-Savić e di come cambia la Lazio senza il Sergente

In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha ricordato l’ormai ex compagno di reparto Sergej Milinković-Savić.

MILINKOVIC – «No no, non mi sono liberato di Sergej, e non è che non mi manchi un po’ però è vero che nei sette anni passati insieme eravamo noi a doverci prendere delle responsabilità, mentre adesso, con tanti nuovi, devo fare per due».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A LUIS ALBERTO