Luis Alberto a LSC: «Giocare sempre? Un onore, vi spiego»

Luis Alberto ha parlato anche ai canali ufficiali della Lazio prima della sfida di questa sera contro il Bologna: le dichiarazioni

Ai microfoni di Lazio Style Channel prima di Bologna-Lazio, Luis Alberto ha dichiarato:

«Questa è una settimana importante per noi. Dobbiamo pensare solo ad oggi senza farci distrarre dalle prossime partite. Andiamo partita dopo partita. Sappiamo che è difficile che negli ultimi anni che siamo venuti qui abbiamo avuto delle difficoltà. Dobbiamo stare compatti fare girare la palla velocemente e tenere alta la linea difensiva per ottenere i tre punti e proseguire la corsa Champions. Il lavoro mentalmente aiuta, ci sono partite in cui si sta un po’ meglio e altre in cui si sta un po’ peggio fisicamente, ma l’importante è stare bene mentalmente. Per me è un onore giocare tutto il 2023 da titolare».