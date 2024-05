Luis Alberto contrariato al cambio: sfogo in panchina, la ricostruzione

Luis Alberto, così come il suo compagno di squadra Mattia Zaccagni, è uscito infuriato: cosa è successo in panchina

Dopo Mattia Zaccagni, anche Luis Alberto non ha preso benissimo il cambio di Igor Tudor a metà del secondo tempo di Monza-Lazio.

Lo spagnolo è apparso visibilmente contrariato: sedutosi in panchina, come riportato da DAZN, l’ex Liverpool ha continuato a scuotere la testa lamentandosi con Kamada, uscito insieme a lui. Un’altra situazione non semplice in un momento della gara complicato per i biancocelesti.