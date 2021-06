Luis Alberto, tre big su di lui: la situazione dello spagnolo

Sarebbero tre le squadre interessate a Luis Alberto: ma qual è la situazione del calciatore spagnolo? I dettagli

Luis Alberto sembra essere un pilastro attorno a cui Maurizio Sarri vorrebbe costruire la sua Lazio. Ma, si sa, le vie del mercato sono infinite. Ed ecco che, secondo quanto rivelato da Il Messaggero, tutto potrebbe cambiare, anche se i biancocelesti non sembrerebbero essere disposti a scendere sotto la valutazione di 60 milioni di euro.

Sugli ex Liverpool avrebbero infatti messo gli occhi Juventus, Real Madrid e Milan. Ed ecco che, visto il prezzo altissimo del Mago, potrebbe essere messe sul piatto delle contropartite interessanti. Nei rossoneri c’è infattiAlessio Romagnoli, accostato più volte ai colori biancocelesti di cui è anche tifoso. In casa bianconera il nome potrebbe essere quello di Arthur, centrocampista che sembra esser molto gradito a Sarri. anche se ci sarebbe l’ostacolo ingaggio: 6 milioni a stagione. Tra i blancos, invece, spicca Ceballos, Insomma, voci e indiscrezioni. La Lazio, per ora, si tiene stretta il suo gioiello. Ma tutto può succedere.