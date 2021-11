Spalletti: «Il ricordo di Maradona è indelebile, la Lazio è una squadra forte»

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della gara tra Napoli e Lazio: le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della gara contro la Lazio.

RICORDO MARADONA – «Il mito di Maradona lo sentiamo molto vicino, i calciatori ne parlano. Attraverso la sua qualità riusciamo ad essere migliori. Ai miei ho detto che la grandezza di Diego si è vista nello smarrimento dopo la sua morte».

ASSENZA ANGUISSA – «Anguissa si può sostituire come tutti i calciatori. Non dobbiamo avere alibi. In Europa Leagie abbiamo perso per nostri demeriti, non per le assenze. Questi momenti lungo il campionato li avranno tutti, dobbiamo andare oltre».

LAZIO SQUADRA FORTE – «Mi aspetto una Lazio organizzata perchè Sarri conosce il calcio. Squadra corta, di qualità e aggressiva. Noi dovremo essere uguali a loro ed essere continui per tutta la gara. Possiamo farlo».