Mihjalovic, il ricordo di Spalletti: «Persona vera e diretta, tra di noi stima e affetto»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha speso bellissime parole per Sinisa Mihajlovic all’esterno della camera ardente dedicata al serbo

Intervistato dai cronisti presenti all’uscita della Camera Ardente, Luciano Spalletti ha parlato così di Sinisa Mihajlovic:

«Lui è ancora allenatore del Bologna che c’eravamo incrociati su dei commenti sui collaboratori, a lui serviva un collaboratore e mi ha chiesto consiglio. Abbiamo approfondito in quel momento lì la nostra stima e amicizia. Fuori dal calcio? Era uno che ti faceva capire subito chi avevi di fronte. Non aveva bisogno di nascondersi, ti faceva capire che lui era quello. Poi questa forza di persona di valore, quando ci giocavi contro lo percepivi subito. Quando ci siamo lasciati a Bologna l’ultima volta lui aveva stima di quello che era il mondo del calcio o degli avversari che gli assomigliavano. Gli piaceva Napoli sia come squadra che come città Lui ha ricevuto attestati di stima da tutte le parti, era molto diretto e suscitava subito questo senso di persona vera e molto diretto. Striscione da parte dei tifosi del Napoli? Lui riceverà affetto da tutte le parti, era così: molto diretto, suscitava subito questo senso di persona vera e diretta. Le punizioni? Non c’erano solo quelle».