Lucci: «La Lazio ha un vantaggio nella corsa europea. Sulle polemiche di Mou...»

Settimio Lucci, ex difensore della Roma, ha parlato a TMW Radio della corsa europea in Serie A.

MOURINHO – «Continue polemiche arbitrali? Penso sia una strategia, Mou non fa nulla a caso e sposta l’attenzione su qualcosa di diverso dal risultato. A volte ha ragione, altre no. Sono d’accordo con Tardelli quando dice che il calcio in Italia si riduce a contestare l’arbitro o il Var: forse bisogna anche ammettere che l’avversario è stato più bravo. Va accettato l’errore umano di un arbitro o di chi gestisce una macchina. Non c’è malafede, non ho mai pensato che ci fosse neanche quando giocavo».

CORSA EUROPEA – «Credo sia aperta, è un bel campionato, non so se livellato verso l’alto o il basso. C’è lotta per lo scudetto, ma anche per l’Europa e per la salvezza: la Lazio adesso può avere un vantaggio ma poi le partite sono tutte giocare e in questo periodo dipende da quanto si corre e da come si gestiscono le partite».