Marchegiani: «Sarri ha rieducato Luis Alberto, sui miglioramenti...»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha elogiato la crescita dei biancocelesti e in particolare quella di Luis Alberto

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato della Lazio. Le sue dichiarazioni:

«La Lazio ha giocato una grande partita. Sarri l’ha preparata così contro un avversario che ti viene a prendere alto. Lui voleva che la Fiorentina si sbilanciasse. La crescita vera sta nel centrocampo. Luis Alberto lo ha tenuto fuori per 5/6 partite di fila quasi per rieducarlo. In questo momento la squadra gioca molto bene rispetto all’inizio del campionato. Le difficoltà che ha avuto il centrocampo della Lazio le ha riscontrate quando ha giocato con squadre che ripartono velocemente».