Staff medico nel mirino di Lotito! Si va verso un cambio radicale

In casa Lazio i riflettori sono puntati sul ruolo dello staff tecnico dopo la mole di infortuni che ha colpito la rosa. Lotito pensa a un cambio radicale

La stagione della Lazio si è chiusa con un dato allarmante che impone riflessioni profonde a Formello: oltre cinquanta infortuni complessivi. Un bilancio pesantissimo e difficile da giustificare, specialmente in un’annata priva dell’impegno logorante delle coppe europee. Di fronte a questa emergenza, la società ha deciso di avviare un’analisi interna che non esclude alcun fattore, dalle condizioni dei campi di allenamento rizollati fino alla scelta di svolgere il ritiro estivo in sede.

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Il comparto medico della Lazio al bivio

Come riportato dal Corriere dello Sport, la gestione clinica dei calciatori è finita direttamente sul tavolo del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Angelo Fabiani. La catena di stop muscolari e traumatici ha acceso i riflettori sull’efficienza delle strutture di Formello, rendendo inevitabile un intervento drastico a stretto giro per salvaguardare il patrimonio tecnico della squadra.

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Scelte drastiche per il comparto medico della Lazio

Al centro del dibattito non ci sono soltanto le metodologie di recupero, ma una vera e propria crisi interna legata alla governance sanitaria. Appare infatti complessa la coesistenza professionale tra il direttore sanitario Ivo Pulcini e il coordinatore ortopedico Fabio Rodia da un lato, e il medico sociale Claudio Leo dall’altro. Le divergenze emerse nelle ultime settimane impongono una scelta definitiva.

Rivoluzione in arrivo nel comparto medico della Lazio

Le indiscrezioni confermano che il club prenderà presto una decisione ufficiale sul futuro del “Lazio Lab”, il centro di eccellenza tecnologica di Formello. Per evitare nuove ricadute nella prossima stagione, la dirigenza punta a superare i dualismi interni, restituendo serenità e una guida univoca a tutto lo staff dei fisioterapisti e dei medici biancocelesti.