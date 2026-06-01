Pressing dell’Inter per Provedel! In settimana l’incontro tra la Lazio e l’agente

L’Inter accelera per il portiere della Lazio Ivan Provedel! In agenda è stato fissato l’incontro tra l’agente e la società biancoceleste

Il mercato estivo entra nel vivo e la competizione si fa sempre più accesa per assicurarsi i talenti migliori in circolazione. Tra i club più attivi spicca l’Inter, determinata a sistemare la retroguardia. L’obiettivo primario per blindare la porta è Ivan Provedel. La società cerca una figura affidabile da affiancare a Josep Martinez, garantendo competizione interna. L’estremo difensore rappresenta la primissima scelta per i vertici, convinti che possa integrarsi con il nuovo progetto. Le possibilità di ritagliarsi un ruolo da titolare appaiono in costante crescita. La dirigenza ha individuato l’elemento ideale da schierare in campo.

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Il legame di Ivan Provedel con la Lazio

Prima di concretizzare il trasferimento, sarà necessario sbrogliare una situazione piuttosto spinosa. Il classe 1994 è saldamente vincolato alla Lazio, vantando un contratto valido fino al 30 giugno 2027. La dirigenza capitolina non intende affatto svendere i propri pezzi pregiati, ragion per cui l’intera operazione andrà calibrata con grande attenzione. Bisognerà capire con estrema esattezza come si chiuderà il rapporto con il club di appartenenza, valutando le richieste. Il portiere ha vissuto annate importanti a Roma, ma il richiamo milanese influirà sulle decisioni. I dialoghi si preannunciano assai serrati.

L’incontro cruciale per Ivan Provedel

La svolta decisiva per sbloccare la complessa trattativa di mercato potrebbe arrivare molto a breve. A svelare i retroscena di questa operazione è stato il noto giornalista Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riportato, a metà della corrente settimana è previsto un vertice istituzionale fondamentale tra l’agente e la Lazio. L’obiettivo primario del faccia a faccia sarà concordare le esatte modalità d’uscita. La dirigenza ascolterà attentamente le istanze presentate dall’entourage, cercando un compromesso intelligente che possa favorire il tanto atteso passaggio all’Inter. Se l’incontro produrrà esiti positivi, la strada si farà in discesa per chiudere definitivamente l’affare.