Lotito fa gli auguri alla Lazio: «121 anni di valori olimpici e di rispetto della dignità umana»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto fare gli auguri al club per il 121° compleanno: il suo messaggio

Claudio Lotito ha fatto gli auguri alla Lazio per il suo 121° compleanno: questo il messaggio del presidente biancoceleste pubblicato sul profilo Twitter del club.

«Cari amici, cari tifosi, oggi la nostra amata Lazio compie 121 anni di storia. 121 anni di valori olimpici, di rispetto alla dignità umana e di merito. In un momento di grande difficoltà in cui versa il Paese ed il mondo e la pandemia è in corso vorrei che noi laziali non dimenticassimo le nostre radici. Le radici di sussidio a coloro che soffrono e vorrei che i colori biancocelesti, con i nostri comportamenti, non vengano mai dimenticati. Vi aspetto tutti quanti allo stadio per abbracciarvi e per gridare sempre Forza Lazio! Auguri a tutti».