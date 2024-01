Lotito sullo stadio: «Lavoriamo a una proposta a cui non si può dire di no». Le dichiarazioni del presidente della Lazio

Il presidente Lotito è intervenuto al Campidoglio in occasione dell’evento organizzato per celebrare i 124 anni della Lazio. Il patron si è concentrato nel suo intervento sul tema stadio:

STADIO – «Lavoriamo in silenzio. Siamo pronti a presentare il progetto stadio. Una proposta a cui non si potrà dire di no. Un servizio per i laziali e per tutta la città, che onorerà la storia e coltiverà i sentimenti che ci sono da sempre, da quando il calcio è arrivato a Roma».