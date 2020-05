Lazio, giro in centro per Lotito prima di tornare a lavoro

Il presidente della Lazio si è rilassato in centro con la famiglia prima di iniziare una settimana intensa. Con lui un ospite speciale

Ogni tanto anche gli stakanovisti come Claudio Lotito hanno bisogno di riposo, allora cosa c’è di meglio che fare un giro tra le bellezze di Roma per ricaricare le batterie.

Il presidente della Lazio si è concesso il pomeriggio di ieri per riposare e stare con la famiglia nel centro di Roma (zona San Lorenzo in Lucina). La settimana che sta per iniziare sarà molto intensa e quindi è necessario affrontarla con la giusta carica. In compagnia del patron laziale, come riporta il Corriere dello Sport, c’era Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Sicuramente i due non avranno parlato di lavoro e si saranno goduti le meraviglie che la Capitale offre.